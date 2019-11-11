بعد إعلان وفاته.. والد أنغام إلى الخلف: «حسابي مسروق»

القاهرة(صدى):

تراجع والد أنغام الموسيقار محمد علي سليمان عن تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، والتي أعلن فيها وفاته.

وكشف والد المطربة أنغام، حقيقةَ خلافاته مع ابنته بعد إطلاق عدة رسائل صادمة عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”.

وأكد والد أنغام على أنه حسابه تمت سرقته لافتًا إلى أن ما تم نشره بشأن خلافاته مع ابنته أنغام “كلام فارغ” وفق تعبيره، مشددًا على أن العلاقة بينه وبين أنغام تحمل كل الخير والود ولا يوجد أي مشاكل بينهما تجعله يلجأ لمثل هذه المهاترات.

وأكّد والد أنغام، أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مباحث الإنترنت للوصول إلى سارق الحساب.