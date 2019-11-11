رئيس بلدية تنومة يقف ميدانياً على عدد من المشاريع البلدية

محمد بن طحيطح(صدى):

وقف رئيس بلدية مُحافظة تنومة شمال منطقة عسير أ. ابراهيم بن عبدالخالق الحفظي يرافقه أعضاء المجلس البلدي ومختصين من البلدية على عدد مو مواقع المشاريع الخدمية في المُحافظة شملت طريق السهول المقترح .

ومشروع صيانة وتطوير موقع مدخل الجامعة وكذلك مشروع صيانة وتطوير موقع سارية العلم وتفقد مشروع التقاطعات بالشارع العام واطلع على سير عمل المشروع ووقف كذلك ” الحفظي ” على موقع مشروع إنشاء حدائق عامة بمرحلة ثانية في بني لام ووجه ” الحفظي ” المقاول بسرعة البدء في التنفيذ وإنجاز الأعمال البلدية في المُحافظة .