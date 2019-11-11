أبن دلبوح يُباشر مهام عمله رئيساً لبلدية مُحافظة النماص
باشر اليوم المهندس عبدالله عائض بن دلبوح مهام عمله الجديدة رئيساً لبلدية مُحافظة النماص .
كما قام “بن دلبوح” بجولة على أقسام البلدية والتعرف على العمل والموظفين برفقة مساعد الرئيس الاستاذ / عبدالرحمن بن ردعان .
جاء ذلك بعد ان اصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ، الدكتور ماجد القصبي قرراً يقضي بتدوير عدداً من رؤساء البلديات في منطقة عسير.
“وصدى” تُبارك للمهندس “بن دلبوح” مُتمنيه لهُ التوفيق والسداد في علمه الموكل لهُ رئيساً لبلدية مُحافظة النماص.
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