أبن دلبوح يُباشر مهام عمله رئيساً لبلدية مُحافظة النماص

محمد بن طحيطح(صدى):

باشر اليوم المهندس عبدالله عائض بن دلبوح مهام عمله الجديدة رئيساً لبلدية مُحافظة النماص .

كما قام “بن دلبوح” بجولة على أقسام البلدية والتعرف على العمل والموظفين برفقة مساعد الرئيس الاستاذ / عبدالرحمن بن ردعان .

جاء ذلك بعد ان اصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ، الدكتور ماجد القصبي قرراً يقضي بتدوير عدداً من رؤساء البلديات في منطقة عسير.

“وصدى” تُبارك للمهندس “بن دلبوح” مُتمنيه لهُ التوفيق والسداد في علمه الموكل لهُ رئيساً لبلدية مُحافظة النماص.