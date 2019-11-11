للمرة الأولى.. محمد عساف وحلا الترك في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تشارك الفنانة البحرينية حلا الترك، في إحياء أولى حفلاتها بالمملكة برفقة الفنان الفلسطيني محمد عساف، في حفل غنائي على مسرح ونتر وندرلاند ضمن فعاليات موسم الرياض

وقال الحساب الرسمي لشركة ” بلاتينيوم ريكوردز ” عبر موقع ” تويتر ” : يُحيي الفنان محمد عساف والفنانة حلا الترك حفلًا كبيرًا على مسرح ونتر وندرلاند الرياض، في موسم الرياض الجمعة 15 نوفمبر الساعة 10 مساء.

تجدر الإشارة إلى أن تذاكر الحفل متوفرة في جميع فروع فيرجين ميجا ستورز.