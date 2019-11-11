شاهد.. قرد يسرق هاتف حارسته ويتسوق على الأنترنت

بكين(صدى):

في مشهد طريف روت حارسة حديقة حيوان في الصين تفاصيل قيام أحد القرود باستخدام هاتفها للتسوق على الأنترنت.

ونشرت صحيفة ديلي ميل فيديو للحارسة يرصد كيف كانت ترعى القرد الصغير قبل أن تغادر المكان تاركةً هاتفها، ليستغل القرد الفضولي غيابها ويبدأ في تصفح الهاتفز

وتفاجأت الحارسة بعد عودتها بتسوق القرد على الإنترنت عدة مرات.

وساورت السيدة العديد من الشكوك، فقرّرت التأكد من الأمر، وعندما فحصت كاميرا المراقبة لم تتوقع ما حدث، وتفاجأت عندما رأت أن القرد هو من استخدم هاتفها، وكان واضحًا كيف استخدمه بكل بساطة للتسوق.

وقالت: “يبدو أنه تعلم الأمر مني، فنحن نقضي الكثير من الوقت سويًا”.

وأضافت الحارسة: “أحب استخدام هاتفي واللعب عليه وأنا بجواره، كما أنه كثيرًا ما شاهدني وأنا استخدم الهاتف للتسوق على موقع تاوباو”، هذا ويعد “تاوباو” أحد المواقع الشهيرة في الصين للتسوق.