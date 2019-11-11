شاهد.. لحظة استقبال السلطان قابوس للأمير خالد بن سلمان

علي القحطاني(صدى):

استقبل السلطان قابوس بن سعيد، سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، مساء اليوم الإثنين، في قصر بيت البركة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية: الأمير خالد نقل للسلطان قابوس تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي تمنى له دوام الصحة والعافية وللشعب العماني مزيدًا من التقدم والازدهار.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أجرى في وقت سابق اليوم مباحثات مع مسؤولين في سلطنة عُمان.

ووصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى عمان اليوم الإثنين، في زيارة رسمية هي الأولى منذ توليه منصب وزير الدفاع في المملكة.