اليونايتد يستغل خلاف ساري ورونالدو

نواف السالم(صدى):

بدأ مانشستر يونايتد استغلال أزمة لاعب يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ حيث يرغب النادي الإنجليزي في استعادة الدون بشدة.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن إد وودوارد، نائب رئيس مانشستر يونايتد، تحدث بالفعل مع أسرة غليزر المالكة للنادي الإنجليزي، وبحثا سويًا فكرة ضم رونالدو إلى المانيو.

وتوترت الأجواء بشدة بين رونالدو ومدربه ماوريسيو ساري، الذي استبدله خلال المباراتين الأخيرتين أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، وميلان في الدوري الإيطالي، أمس الأحد.

ويبدو أن مديري مانشستر يونايتد متأكدون من أن هذا هو التوقيت الصحيح لحسم تلك الصفقة، في ظل توتر الأجواء بين رونالدو وساري.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 112 مليون يورو قادمًا من ريال مدريد الإسباني.