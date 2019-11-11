أكبر زوجين معمّرين بالعالم يحتفلان بمرور 80 عاماً على زواجهما

واشنطن(صدى):

دخل الزوجان جون وشارلوت هندرسون من مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأقدم زوجين على قيد الحياة في العالم بإجمالي عمرهما البالغ 211 عاماً.

ويبلغ جون من العمر 106 سنوات، وتصغره زوجته شارلوت بسنة، وعمرها 105 سنوات، حيث سيحتفلان في 15 ديسمبر بمرور 80 عاماً على زواجهما.

والتقى الاثنان في جامعة تكساس عام 1934، حينما كانت شارلوت تدرس لتصبح معلمة، بينما كان جون حارساً لفريق كرة القدم. وتزوجا عام 1939 خلال فترة الكساد الكبير، بحسب التقرير.

ويذكر أن جون هو أيضاً أقدم لاعب كرة قدم سابق في الجامعة. وعلى مدار الـ84 عاماً الماضية، كان لديه تقليد في حضور مباراة واحدة لكرة قدم على الأقل في كل عام.