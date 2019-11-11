موعد إقامة كأس السوبر بين التعاون والنصر

الرياض(صدى):

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة موعد مباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر يوم الرابع من يناير المقبل، والتي ستجمع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين فريق التعاون، مع بطل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق النصر، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .

وجاء تحديد الموعد تزامنًا مع إعلان الاتحاد الإسباني لكرة القدم استضافة جدة لنهائيات السوبر الإسباني يناير المقبل، والتي ستقام بنسختها الجديدة بنظام المربع الذهبي لأول مرة.