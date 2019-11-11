بالفيديو.. أكاديمي سابق : الجامعات لا يمكن سعودتها لأسباب عدة
أكد عبيد العبدلي أكاديمي سابق، اليوم الاثنين، أن الجامعات لا يمكن سعودتها لأسباب عديدة.
وقال العبدلي خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : أن التعليم تلاقح أفكار، واستفادة من أي أستاذ أو عقل جميل في العالم في جامعاتنا، والأولوية للسعودي ما دام مستوفيا لكل المعايير المتفق عليها.
وأضاف : نظام الجامعات الجديد أخذ 15 سنة في دهاليز بيروقراطية، واليوم يجب أن نقف جميعا معه، حتى من ليست لديه قناعة كاملة به.
وتابع : نظام الجامعات الجديد حقق كثير من مطالبنا، وأعطى للجامعات استقلالية مالية، إدارية، وأكاديمية، كما منحها الفرصة للتمايز.
وأختتم قائلًا : أتمنى من وزارة التعليم أن تعيد لجامعاتنا ” الرابطات الطلابية ” لأنها تجعل صوت الطالب مسموعا في قرارات الجامعة.
د. عبيد العبدلي – أكاديمي سابق
الجامعات لا يمكن سعودتها لأسباب عدة، أهمها أن التعليم تلاقح أفكار، واستفادة من أي أستاذ أو عقل جميل في العالم في جامعاتنا.. والأولوية للسعودي ما دام مستوفيا لكل المعايير المتفق عليها..#نظام_الجامعات_الجديد#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/nnLvMmPaQt
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 11, 2019
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