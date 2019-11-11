بالفيديو.. أكاديمي سابق : الجامعات لا يمكن سعودتها لأسباب عدة

عادل الحربي(صدى):

أكد عبيد العبدلي أكاديمي سابق، اليوم الاثنين، أن الجامعات لا يمكن سعودتها لأسباب عديدة.

وقال العبدلي خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : أن التعليم تلاقح أفكار، واستفادة من أي أستاذ أو عقل جميل في العالم في جامعاتنا، والأولوية للسعودي ما دام مستوفيا لكل المعايير المتفق عليها.

وأضاف : نظام الجامعات الجديد أخذ 15 سنة في دهاليز بيروقراطية، واليوم يجب أن نقف جميعا معه، حتى من ليست لديه قناعة كاملة به.

وتابع : نظام الجامعات الجديد حقق كثير من مطالبنا، وأعطى للجامعات استقلالية مالية، إدارية، وأكاديمية، كما منحها الفرصة للتمايز.

وأختتم قائلًا : أتمنى من وزارة التعليم أن تعيد لجامعاتنا ” الرابطات الطلابية ” لأنها تجعل صوت الطالب مسموعا في قرارات الجامعة.