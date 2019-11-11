استخراج الرخص للأنشطة السياحية في دقيقتين.. إلكترونيًا

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن خدمة استخراج الرخص الفورية للأنشطة السياحية تستغرق دقيقتين فقط خلال موقعها الإلكتروني.

وأوضحت أن رخص الأنشطة السياحية ستتاح قريبًا عبر موقع الهيئة، لتسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص واختصار الوقت المستغرق للحصول على خدمات التراخيص من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

كما تشمل خدمات المنصة، مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها ونشاط تنظيم الرحلات السياحية ونشاط وكالات السفر والسياحة، بهدف تمكين المستثمرين في القطاع السياحي من إنهاء جميع إجراءات الترخيص لأنشطتهم إلكترونياً.