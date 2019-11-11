وكيل إمارة الرياض يلتقي مدير صندوق تنمية الموارد

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير عام صندوق تنمية الموارد (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، الذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا عامًا للصندوق من قبل مجلس الإدارة.

وتمنى وكيل إمارة الرياض التوفيق والنجاح للجعويني، منوهًا بدور الصندوق في دعم برامج التوظيف والتدريب المهني .

من جانبه قدم الجعويني نبذة عن إستراتيجية العمل الجديدة للصندوق ورؤيته ومهامه، بما ينعكس على تطوير أدائه وتعزيز دوره في خدمة الوطن وأبنائه، وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص، بالشراكة مع قطاعات الأعمال.

وجرى خلال الاستقبال بحث الجوانب المشتركة بين إمارة الرياض والصندوق وسبل تعزيز التعاون والتنسيق وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .

حضر الاستقبال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومدير الموارد البشرية بإمارة منطقة الرياض محمد بن عبدالله المنقاش.