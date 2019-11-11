منى أبو سليمان: لا يقبل التعدي على أختي.. وآل الشيخ منفعلًا: حرمتين وتمشكلوا

عادل الحربي(صدى):

انفعل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على تغريدة للإعلامية منى أبو سليمان تشتكي فيها من سوء معاملة المنظمة في معرض « انا عربية » لأختها.

واعتبر آل الشيخ، تغريدة الإعلامية محاولة لتشويه الترفيه في المملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لا يجب الشكوى إلا عبر الجهات الرسمية.

وقالت أبو سليمان: « ترددت بكتابة التغريدة بسبب اعجابي بدعم معرض أنا عربية للجمعيات الخيرية و المصمامات العربيات و السعوديات المميزات، لكن لا يقبل تعدي المسئولة المنظمة على اختي بيدها و تلفظها عليها بكلام جارح البارحة عند الدخول. أهكذا يعامل ضيوف الهيئة الداعمين للخير؟ ».

فيما رد تركي آل الشيخ، قائلًا: « وأنا ترددت بكتابة هاذي، لكن زهقت من الاستعراض والتشهير في تويتر اللي بعضه مزيف أو يحارب عمل الهئية لأي سبب، اعتقد تعرفي توصلي لي أو لمسؤولي الهيئة، بعدين حرمتين وتمشكلو بتحملون الهيئه خلافهم؟ ظاهرة هاذي بطلوها لن تؤثر فيني ».

وتابع: « ومن اللحظه ذي أي أحد راح يتجاوز أو يشتكي في وسائل التواصل بنتخذ فيه الإجراءت القانونية، باب الهيئة مفتوح وبابي مفتوح وباب النيابة مفتوح وديوان المظالم، أالدراما والتئليف والإساءة ومحاولة تشويه العمل غير مقبولة ولن نسكت عنها ولن ناخذها بعد اليوم في حسبان » .

وردت الإعلامية: «معالي المستشار حاولت التواصل مع حضرتكم عن طريق أشخاص منذ البارحة و شخصيا اليوم. توضيح أنا لم اشتكي الهيئة أنا اشتكيت للهيئة ودعمي للهيئة و أهدافها منذ انشائها معروف و موثق على تويتر، مشكور على الرد و توضيح موقفك لكن كرامة عائلتي مهمة ولا نعتبر اهانة علنية هوشة حريم » .