سمو أمير الرياض يقلد اللواء الهباس رتبته الجديدة

سعيد العجل(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام الجوازات بمنطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

ورفع الهباس الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية, متمنياً أن يكون عند حسن الظن, معرباً عن شكره لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على الدعم والتوجيه، سائلاً الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.