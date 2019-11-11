وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران.

وأوضح المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي تقويم الأسنان (الأحساء)، طبيب أسنان عام (الأحساء)، وأخصائي معالج الأسنان (الأحساء)، أخصائي علاج وتوسيع الأسنان (الأحساء)، طبيب أسنان أطفال (الأحساء)، محلل وظيفي لتقنية المعلومات (الظهران).

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