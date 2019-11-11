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نادي الحي بطريف ينظم ويقيم زياره خاصة لمربط أبناء شبيب البلوي للخيول العربية

نادي الحي بطريف ينظم ويقيم زياره خاصة لمربط أبناء شبيب البلوي للخيول العربية
فاطمة الرويلي(صدى):

تشرف مربط الشبيب للخيول العربية الاصيلة في محافظة طريف باستقبال اعضاء نادي الحي بمحافظة طريف و على راسهم قائد النادي الاستاذ / محمد سالم الهظولي والمشرفين و طلاب النادي .

وعبر الاستاذ / علي شبيب البلوي من مربط الشبيب بالشكر الجزيل لاعضاء النادي و طلابهم على هذه الزيارة المميزة التي تعبر عن تنوع انشطة النادي وان يتعرف طلابنا الاعزاء على طريقة التعامل مع الخيول العربية الاصيلة و ان يستطيع الطلاب التمييز بين انواع الخيول و الوانها و الطريقة الصحيحة لركوب الخيل و ان يستشعر الطلاب معنى الفروسبة .

كما افاد بان رياضة الفروسبة لا تقتصر على السباقات فقد بل لها معاني تتاصل في طريقة العلاقة الحميمة بين الفارس العربي و الجواد العربي الاصيل .

واكد على ان مربط الشبيب في خدمة جميع الانشطة و الجمعيات المختلفة بالمحافظة .

وقدم المربط دعوة لجمعية رعاية الايتام في محافظة طريف بتحديد موعد للريارة . وفي ختام الزيارة قدم قائد النادي درع تذكاري لمربط الشبيب بهذه المناسبة.


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