بالصور.. الأمير الشاعر بدر مع فنان العرب في تحضيرات « ليلة البدر »

أميرة خالد(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، حضور صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، بروفات فنان العرب محمد عبده استعدادًا لحفل ليلة البدر غدًا الثلاثاء ضمن موسم الرياض.

ويغني فنان العرب محمد عبده، مجموعة من قصائد سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن، والتي تتضمن «أبعتذر، صوتك يناديني، والرسايل، وردي سلامي، وجمرة غضى، ولا تجرحيني، ومركب الهند، ومجنونها، ووين أحب الليلة».

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مقاطع فيديو، يوضح فيها عن أبرز التحضيرات لليلة الغنائية الساهرة، حيث أعلن عن ظهور الفنان عبدالمجيد عبدالله في ليلة البدر.