تحذير من الأمن السيبراني من تحديث Avast

علي القحطاني(صدى):

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا متوسط المستوى، من تحديث Avast لمعالجة ثغرة.

وأوضح أن التهديد يتمثل في أنه يمكن للمهاجم عن بعد الاستغلال الثغرة بشن هجمة البرمجة، حيث يقوم المهاجم بحقن النافذة المنبثقة التنبيهات البرنامج بكود برمجي خبيثا.

وأوصى المركز بتحديث المنتج المتأثر إلى نسخة 19.4، باستعمال إحدى الطريقتين:

انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة البرنامج » تحديث» البرنامج.

افتح البرنامج » الإعدادات» تحديث » تحديث البرنامج.