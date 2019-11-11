صورة مؤثرة .. فجر السعيد توجه رسالة خاصة لأحلام

أميرة خالد(صدى):

وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، رسالة خاصة إلى صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعد وقوفها بجانبها في مرضها.

ونشرت فجر السعيد على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة مؤثرة لها وهي في غيبوبة وبجانبها أحلام.

وعلقت «في لحظه غيبوبه لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا إلى باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً أحلام».

كما وجهت فجر السعيد رسالة لكل من تنبا بموتها، قائلة «بخصوص اللي كان يقول للأهل فجر خلاص راحت مارح ترجع ..شخباره الحين، ولما بديت أغرد بالتويتر إتصل في الأهل يسأل “منو يغرّد بحسابها أهي والا الأدمن قالوله أهي.. قال مستحيل آنا شايفها وسامع كلام الأطباء مخها مايرجع مستحيل” ونسى أن هناك رب عظيم يحيي العظام وهي رميم».