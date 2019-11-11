رجل يسكب الزيت المغلي على وجه زوجته وهي نائمة

مليكة فؤاد(صدى):

شهد حي زواغة بالمغرب، واقعة بشعة؛ حيث أقدم رجل على سكب الزيت المغلي على وجه زوجته وهي نائمة تزامنًا مع المولد النبوي.

وقالت مصادر محلية إن العلاقة بين الزوجية كانت غير مستقرة، إلا أن الزوج حاول مصالحة شريكة حياته ليلة السبت وبدء صفحة جديدة إلا أنها صدته ورفضت بشكل قاطع تجاوز خلافاتهما مما أثار غضبه وجعله يخطط للانتقام منها.

وانتظر الزوج ذهاب زوجته للنوم ليقوم بغلي الزيت وصبه مباشرة على وجهها وأماكن أخرى من جسدها مما تسبب في إصابتها بحروق من الدرجة الأولى كادت أن تزهق روحها لولا سرعة التدخل الطبي.

وقد تم اعتقال الزوج الجاني، حيث لازال حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي.