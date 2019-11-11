الهيئة الملكية بينبع تعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة الملكية بينبع، باب التقديم إلى عدة وظائف صحية شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات؛ للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية بينبع.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه والزمالة، وفق مسميات «استشاري- حديثي الولادة، استشاري- أمراض الكلى، أخصائي مسجل- أمراض القلب (للنساء)».

وأضافت «أخصائي مسجل- أمراض الكلى، أخصائي مسجل- طب أسنان، أخصائي مسجل- علاج وحشو الأسنان، أخصائي مسجل- الطوارئ، أخصائي مسجل- جراحة المخ والأعصاب، استشاري- القلب التداخلي، واستشاري- طب الجهاز الهضمي، استشاري- علم الأعصاب».

وتتضمن أيضًا «استشاري- جراحة التجميل، استشاري- التعويضات السنية، استشاري- جراحة العظام بالمنظار، استشاري- جراحة المخ والأعصاب، استشاري- جراحه الأطفال، استشاري- الأورام وأمراض الدم، استشاري- الأمراض المعدية، استشاري- الأمراض الجلدية، واستشاري- الروماتيزم».

كما أشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــا .