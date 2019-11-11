شروط إقامة مباريات السوبر الإسباني بالمملكة

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الشروط التي وضعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل الموافقة على إقامة مباريات السوبر الإسباني في المملكة على مدار 3 سنوات مقبلة.

ووقعت المملكة اتفاق احتضان مباريات كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد لمدة 3 سنوات، بعد منافسة مع دول أمريكا وقطر والهند والصين.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن الشروط تتضمن تمكن النساء من دخول أي جزء من الملعب خلال مباريات السوبر الإسباني بأي ملابس دون شروط، كما ستطلق مسابقات لكرة القدم النسائية في المملكة.

وتدخل النساء ملاعب بعض المناطق السعودية، لكن في جزء مخصص للعائلات فقط، بحسب ما تسمحه به المملكة.