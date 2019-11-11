هكذا يرى الأجانب المملكة: أمان ومحبة وكرم

نايف السالم(صدى):

كيف تبدو الإقامة والعيش في المملكة؟ سؤال وجهه أحد مستخدمي موقع qura الإلكتروني للسؤال والإجابة، ليرد عليه أكثر من 60 شخصًا من واقع التجربة الفعلية التي عاشها في المملكة.

وأكدت سامانثا سميث التي عاشت في المملكة ما يقرب من 12 عامًا وتزوجت من أحد المواطنين، أنها وقعت في حب المملكة واعتبرتها بلدها الثاني، لافتة إلى أنها في البداية استصعبت الأمر كثيرًا ولكن سرعان ما تحولت تلك المشاعر.

وأوضحت سامنتا التي ارتدت الحجاب بعد زواجها، أن أكثر ما أسرها هوتعامل المواطنين معها، فضلًا عن صلة الرحم وقرب العائلات من بعضها، قائلة ” لا تكافح الأم وحدها بل يدعمها الأب والأخوات والأخوال، وليست هناك حاجة إلى دور رعاية المسنين، إذ يعتني أفراد الأسرة الضباب بكبار السن ويعتبرونهم مصدر للبركة وليس عبئًا، فلا يمكن الشعور بالوحدة “.

كما أشادت بعنصر الأمان خاصة للأطفال، قائلة ” شئ آخر أحببته هنا هو أمان أطفالي، لم أقلق مرة واحدة بشأن تركي للأطفال بالجوار أو الاختطاف، أحببت والد زوجي أيضًا أكثر من والدي، لقد كان أكرم رجل عرفته، المملكة ستظل دائمًا بيتي الثاني “.

أما عن الشجاعة والكرم، استعاد عيسى كوشر أجمل ذكرياته برفقة أصدقائه في المملكة، مؤكدًا أن الشجاعة والكرم واللطف ابرز ما يتمتع به شعب المملكة، فضلًا عن الحرية والأمان التي شعرت بعن ديانا هارت خلال الفترة التي قضتها بالمملكة.

وأشارت ” ديانا ” إلى أنها في البداية لم تشعر بالارتياح خاصة عندما لم تتمكن من قيادة السيارة أو التسوق وحدها، مشيدة بالتغيرات التي شهدتها المملكة على يد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما يزيد من جمال المملكة ويسمح بالتنقل بحرية والسعور بالأمان، قائلة إن الحياة في المملكة تتسم بالبساطة الشدية والراحة مقارنة بالمجتمعات الغربية.

كما أشاد باتريك دونوهيو بثقافة المملكة وطعامها المتنوع، قائلًا ” أحب ثقافتهم وطعامهم ومدى ودهم وأسلوبهم “، ناصحًا بتناول ” الشاورما، الكبسة، الخبز، اللبن، والجبن ” والتمتع باللحظات السعيدة في المملكة.