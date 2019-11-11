بالصور.. الأخضر يبدأ أولى تحضيراته للقاء أوزبكستان في طشقند

ماجد محمد(صدى):

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في مدينة طشقند الأوزبكية، تحضيرا للقاء منتخب أوزبكستان يوم الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.

وافتتح لاعبو الأخضر، تحضيراتهم بحصة تدريبية مسائية على استاد لوكوموتيف تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن ينفذ تمارين الاستحواذ.

ولم يشارك لاعب خط الوسط عبدالاله المالكي في الحصة لتعرضة لنزلة برد، واكتفي المدافع عبدالله مادو بتمارين خاصة لشعوره بالألم في الركبة منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل الأخضر تدريباته غدا الثلاثاء على استاد لوكوموتيف في تمام الخامسة مساء .