وفاة امرأة علق وشاحها بالخلّاط الكهربائي

باريس(صدى):

توفيت ربة منزل فرنسية، أمس الأحد، بعد أن علق وشاحها في خلّاط كهربائي أثناء قيامها بتحضير حلويات لابنها.

وأوضحت الشرطة أنّ المرأة الخمسينية كانت تعدّ الحلوى مع ابنها عندما وقعت الحادثة المؤسفة، مشيرة إلى أنّ ابن الضحية، البالغ من العمر 15 عاماً، كان إلى جانبها في الشقة عند وقوع الحادث.

وأضافت الشرطة إنّ الابن سارع إلى الاتصال بالشرطة صباح الأحد طلباً للنجدة والمساعدة، وسارع إلى قطع التيار الكهربائي عن الخلاط، ومزّق الوشاح الذي كانت تضعه والدته.