شاهد.. فتاة ترتدي ملابس فاضحة وتتحدث مع أجنبي بطريقة غريبة داخل محلّ بجدة
أظهر مقطع فيديو، صاحبة محل عسل وشيكولاتة في محافظة جدة، مرتدية ملابس خادشة للحياء وتتحدث بطريقة غريبة مع شاب مصري.
وأوضح الفيديو، الشاب المصري وهو يتحدث مع الفتاة على المنتجات التي يقدمها المحل؛ إذ يبدو أنه تم افتتاحه حديثًا.
وكانت الفتاة ترتدي ملابس مكشوفة دون حجاب ولكن داخل المحل، ما يُخالف نظام الحكم في المملكة، وكذلك لائحة الذوق العام.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهى الملابس الخاصة المعتمدة من قبل البلدية للعاملات في محلات البيع..؟
في جميع دول العالم ملابس خاصة للعاملات في المحلات وفي الدول الإسلامية لا يتعارض مع حجاب المرأة
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 41 دقيقة
ماني شايف مشكله تلقاهم قرابه ومن قريه وحده ..
ابو حرب[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 10 دقائق
المصرى قالوله اجرى المقابله ولك نصف كيلو عسل وقال سوف اخذ النصف الكيلو من احسن نوع
الواقع[ عدد التعليقات: 7408 ] نشر منذ 8 دقائق
ان شاء الله النائب العام يأمر بالقبض على الدلوعه المتبرجة قليلة الحياء والمصري الديوث الخبيث ناشر الرذيلة