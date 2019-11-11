شاهد.. فتاة ترتدي ملابس فاضحة وتتحدث مع أجنبي بطريقة غريبة داخل محلّ بجدة

خاص(صدى):

أظهر مقطع فيديو، صاحبة محل عسل وشيكولاتة في محافظة جدة، مرتدية ملابس خادشة للحياء وتتحدث بطريقة غريبة مع شاب مصري.

وأوضح الفيديو، الشاب المصري وهو يتحدث مع الفتاة على المنتجات التي يقدمها المحل؛ إذ يبدو أنه تم افتتاحه حديثًا.

وكانت الفتاة ترتدي ملابس مكشوفة دون حجاب ولكن داخل المحل، ما يُخالف نظام الحكم في المملكة، وكذلك لائحة الذوق العام.