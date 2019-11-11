شاهد.. ملكة بريطانيا تنهار باكية في ذكرى قتلى الحرب

لندن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وهي تخفي دموعها خلال إحياء ذكرى قتلى الحروب في العاصمة لندن.

وانضم أفراد العائلة المالكة وكبار الساسة في بريطانيا، إلى المئات من قدامى المحاربين لإحياء ذكرى مَن فقدوا أرواحهم في الحروب.

من جانبه، وضع ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز إكليل الزهور على النصب نيابة عن الملكة إليزابيث، وتبعه الأميران وليام وهاري، اللذان وضعا إكليلين من الزهور.

وكانت الملكة تشاهد القداس من شرفة قريبة، ومعها الدوقة كاميلا والدوقة كيت ميلدتون، فيما بدأ الآلاف من قدامى المحاربين وأفراد القوات المسلحة مسيرة أمام نصب الجندي المجهول تكريما للذين سقطوا في النزاعات القديمة والحديثة.