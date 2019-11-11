مرور الطائف يٌعيد الحركة المرورية لطبيعتها بعد إغلاق «قلاب» الطريق

عبد العزيز القثامي(صدى):

باشر رجال المرور بمحافظة الطائف، واقعة إغلاق شاحنة من نوع «قلاب» الطريق السريع الذي يربط الهدا بوسط المحافظة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إعاقة الشاحنة وبالتالي إعاقة الحركة المرورية، فيما عمل رجال المرور على إبعاد الشاحنة من وسط الطريق، وفك الاحتجاز وإعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

كما دعت إدارة مرور الطائف قائدي المركبات، إلى الحذر وعدم السرعة تفادياً لما قد ينتج عن ذلك من حوادث مرورية نتيجة فقد السيطرة على المركبة.