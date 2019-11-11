ليلى عبدالله تصدم جمهورها بورم في اليد

بيروت(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله، عن تورم غريب ظهر في يدها، معبرة عن فزعها من هذا العارض الغريب.

ونشرت ليلى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” مقطع فيديو أظهرت من خلاله تورم يدها، طالبة المساعدة من جمهورها

وعلى الفور، تفاعل الجمهور مع استغاثة الفنانة، وطلبوا منها عدم القلق فهذه كتلة عضلية تظهر بفعل الإجهاد ثم تزول من تلقاء نفسها دون أي علاج ” على حد وصفهم ” .

وأعلنت ليلى عبدالله في وقت سابق، أنها تعيش قصة حب مع شاب من خارج الوسط الفني، ويخططان للزواج أوائل العام المقبل، بينما رفضت الإفصاح عن هويته.