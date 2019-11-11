جامعة حائل : نحقق مبدأ عدالة التنافس لجميع المتقدمين على الوظائف الإدارية

علي العنزي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لجامعة حائل، مشرف الإعلام الجامعي ياسر الكنعان، أن جامعة حائل، لا تقبل أي تجاوزات تؤثر على تحقيق مبدأ عدالة التنافس لجميع المتقدمين على وظائف الجامعة الإدارية.

وجاء ذلك ردًا على وسم ” فساد وظائف جامعة حائل ” ، الذي أُنشيء بعد إعلان الجامعة اليوم نتائج اختبارات المسابقة الوظيفية “للوظائف الإدارية ” وتحديد مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين.

وأوضح “الكنعان” أن عمليات الفرز الأولي وفحص المرفقات استغرقت فترة زمنية أطول من المتوقع، نظراً للعدد الكبير من المتقدمين، وضرورة تدقيق كل طلب على حدة حسب الإجراءات المتبعة.

وأضاف: ” بعد الفرز الأولي وعمليات التدقيق على الوثائق المرفقة، ترشح للاختبارات التحريرية 11 ألف متقدم، تم تصنيفهم حسب الوظائف المطروحة، وتم إجراء الاختبار التحريري لهم بنظام الاختيار المتعدد “.

وتابع أن تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات يتم آليًا، وأنه يتم ترشح خمسة متقدمين للوظيفة الواحدة إلى المرحلة اللاحقة وهي مرحلة المقابلات الشخصية.

واختتم ” الكنعان ” قائلا: ” يمكن لأي متقدم التأكد من ذلك بطلب مراجعة ورقة الإجابة من اللجان المعنية، ومعرفة الدرجات التي استحقت التأهل للمراحل اللاحقة “.