بالفيديو.. سباق تسارع لـ فورد موستنج شيلبي GT500 2020 مع نسختها الكلاسيكية

أميرة خالد(صدى):

أوضح مختصون في مجال السيارات ، أنه هناك فارق كبير في القوة بين موستنج شيلبي GT500 2020 والنسخة الكلاسيكية مقارنة بالسيارة الكلاسيكية، فإن موستنج شيلبي GT500 2020 الجديدة تبدو وكأنها مركبة فضائية، حيث تستمد قوتها من محرك V8 سوبرتشارجر سعة 5.2 لتر بقوة 760 حصان، مما يجعلها أقوى سيارات فورد المرخصة للسير على الطرق على الإطلاق، ويمكنها التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.5 ثانية، ويمكنها قطع مسافة الربع ميل (400 متر) في أقل من 11 ثانية.

ناقل حركة سريع للغاية يمكن استخدامه على الطرق أو الحلبات موستنج شيلبي gt500 ، يقوم المحرك بإيصال القوة إلى العجلات الخلفية بواسطة ناقل حركة ثنائي القابض بسبع سرعات يمكنه تغيير السرعة في 80 مللي ثانية فقط، ويمكن ضبطه للاستخدام على الطرق والحلبات .

أما سيارة شيلبي GT500 الكلاسيكية، فتحصل على ناقل حركة بثلاث سرعات، والسرعة الأولى من 80 الى 96 كلم/سا، وإذا كنت سائقاً ماهراً فيمكنك قطع مسافة الربع ميل (400 متر) في 14-15 ثانية، بسرعة نهائية تزيد قليلاً عن 145 كلم/سا.

وقامت TFLClassics بفحص السيارة الكلاسيكية قبل وأثناء قيادتها، ونظراً لأن قيمتها تقدر بـ 110,000 دولار (412,500 ريال)، فقد قام المنظمون بوضع سائق متمرس خلف عجلة قيادتها ليخرجوا كل ما يمكن لسيارة موستنج البالغة من العمر 52 سنة .