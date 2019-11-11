بالفيديو.. مواصفات وأسعار « تويوتا سوبرا 2020 »

أميرة خالد(صدى):

عادت تويوتا سوبرا كموديل للعام 2020 كثمرة تعاون بين BMW وتويوتا، حيث تأتي مشتركة مع السياره الرياضية BMW Z4 .

ويعتبر التصميم الخارجي للسيارة تويوتا سوبرا موديل 2020 قوي وله تواجد ملفت للنظر، الأضواء الأمامية تتكون من 6 عدسات LED علويه عادية وبالأسفل إضاءة عالية، إشارة الانعطاف مدمجة مع الأضواء النهارية، وبالصدام الأمامي ثلاثة فتحات تهوية واحدة في الوسط واثنين على الجوانب مع حساسات أمامية، وأسفل الأضواء الأمامية جهة اليسار موقع الرادار.

تعمل سوبرا بمحرك 6 أسطوانات متتالية توربو مفرد بفتحات ثنائية يولد قوة 335 حصان وعزم دوران 494 نيوتن-متر‪,‬ يرتبط مع ناقل حركة من 8 سرعات اوتوماتيكي ونظام دفع خلفي مع نظام تعليق متكيف، وتسارع السوبرا من صفر إلى 100 كم/سا في خلال 4.3 ثانية، والسرعة القصوى 250 كم/سا، وسعة خزان الوقود 52 لتر.

تتوفر تويوتا سوبرا موديل 2020 في أسواقنا بطرازين GR يبلغ سعره 203910 ريال، والفل كامل GR PLUS، ويبلغ سعره 214935 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل، مع ضمان 3 سنوات .