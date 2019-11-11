آخر مستجدات إنشاء مدرسة لتعليم القيادة للنساء في بيشة

أبها(صدى):

تعمل المؤسسة المشغلة لمدرسة تعليم القيادة للنساء في عسير، على إنشاء البنى التحتية لبناء المدرسة بمواصفات عالمية.

وأوضح مدير مرور منطقة عسير العقيد يحي الشهراني، أن المدرسة ستشمل جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية، من أجل تقديم خدمات التعليم النظري والتدريب العملي لقيادة المركبات.

وأفاد بأن مرور بيشة، يستأنف إصدار رخص القيادة من مدرسة تعليم قيادة المركبات بالمحافظة، بعد 3 أعوام من التوقف.

وأكد أن المتقدم يمكنه طلب رخصة القيادة وتسلمها فوراً بعد انتهاء برنامج التدريب من القيادة.