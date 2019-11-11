بالفيديو.. معالج نفسي : الحالة المزاجية للمرأة تتحسن بالتسوق والرجل يكرهه
أوضح وليد الزهراني معالج نفسي اكلينيكي، إن الحالة المزاجية للمرأة تتحسن بالتسوق على عكس الرجل الذي يشعر بالمسؤولية والخوف من المستقبل.
وقال المعالج النفسي خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : كثير من النساء ينفقون أموالا طائلة على أشياء لا تستحق بعكس الرجل.
وأضاف : شخصية الرجل حريصة من الناحية المادية عن شخصية المرأة ويحسب كل شيء، ولكنه يحب أن يوفر حياة كريمة لاسرته.
لماذا تتحسن الحالة المزاجية للمرأة بالتسوق؟#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/EC9nZcYKp8
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 11, 2019
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