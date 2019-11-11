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  3. بالفيديو.. معالج نفسي : الحالة المزاجية للمرأة تتحسن بالتسوق والرجل يكرهه

بالفيديو.. معالج نفسي : الحالة المزاجية للمرأة تتحسن بالتسوق والرجل يكرهه

بالفيديو.. معالج نفسي : الحالة المزاجية للمرأة تتحسن بالتسوق والرجل يكرهه
علي القحطاني(صدى):

أوضح وليد الزهراني معالج نفسي اكلينيكي، إن الحالة المزاجية للمرأة تتحسن بالتسوق على عكس الرجل الذي يشعر بالمسؤولية والخوف من المستقبل.

وقال المعالج النفسي خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : كثير من النساء ينفقون أموالا طائلة على أشياء لا تستحق بعكس الرجل.

وأضاف : شخصية الرجل حريصة من الناحية المادية عن شخصية المرأة ويحسب كل شيء، ولكنه يحب أن يوفر حياة كريمة لاسرته.


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