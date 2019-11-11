5 علامات عند التبول تؤكد إصابتك بسرطان البروستاتا

أميرة خالد(صدى):

سرطان البروستاتا من أصعب أنواع السرطان اكتشافًا، فعادة لا تظهر أعراضه إلا أن يصبح حجم السرطان كبيرًا بما يكفي.

ويعد هذا النوع من السرطان الأكثر شيوعًا في الرجال، ويوجد عدة علامات تظهر عند تطوره ويمكن ملاحظتها بشكل واضح عند الرجال أثناء التبول.

وأوضحت جمعية السرطان الخيرية، أن أعراض سرطان البروستاتا عادة ما تظهر عندما ينمو السرطان بشكل تدريجي، ويبدأ في الضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى الخارج.

وأضافت أن الأعراض الخمسة التي يجب على الرجال ملاحظتها أثناء التبول، تتضمن «صعوبة التبول، تدفق ضعيف أو الحاجة إلى الضغط لبدء التبول، والحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل، والشعور بأنك لم تفرغ مثانتك تمامًا بعد التبول، وجود دم في البول أو السائل المنوي».

كما أشارت الجمعية إلى وجود عدة فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان البروستاتا من حيث العمر والمجموعة العرقية والتاريخ المرضي للعائلة، فعلى مستوى «العمر» ينتشر سرطان البروستاتا الحميد بين الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا.

وعلى مستوى «المجموعة العرقية» فسرطان البروستاتا هو أكثر شيوعًا بين الرجال المنحدرين من أصل أفريقي ومنطقة البحر الكاريبي من الرجال الآسيويين، أما «تاريخ العائلة المرضي» فيظهر عند وجود أخ أو أبٍ مصاب بالمرض قبل سن الستين يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة به.