السماح باستخدام الصورة القديمة بالهوية الوطنية في حالة واحدة

علي القحطاني(صدى):

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه يُمكن استخدم الصورة القديمة بالهوية الوطنية في حالة واحدة.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه ند استصدار بطاقة «بدل فاقد»، سيتم تصوير المتقدم مجددًا لاستخراج البطاقة، موضحةً أنه في حال امتلاك بطاقة هوية وطنية سارية لا يتم تغيير الصورة الشخصية إلا بتغير الملامح أو بموجب تقارير طبية

على جانب أخر لفتت إلى ان بطاقة الهوية المفقودة تُلغى مباشرة ولا يتم التعامل بها، مُطالبة بالإسراع إلى طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج بطاقة هوية وطنية سارية عند فقدانها.