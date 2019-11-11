وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة صدارة للكيميائيات، باب التقديم إلى عدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وفق مسميات «مهندس أول معدات دوارة، مهندس ثاني مواد، مهندس ثاني تخطيط وجدولة، وأخصائي ثاني إدارة العقود».

وأضافت «مهندس ثاني تكاليف، مهندس تحول رئيسي، مهندس أول تحسين العمليات (عدد وظيفتين)، مهندس رئيسي مراقبة العمليات، ومهندس سلامة الأصول».

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــا .