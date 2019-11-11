نصائح لمساعدة طفلك على فقدان الوزن

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في التغذية ، يتراوح متوسط الوزن المثالي للأطفال بعمر 3 سنوات ما بين 12 إلى 17 كيلو جرام، بشرط أن يتناسب الوزن مع الطول، ولكن قد يزداد وزن الطفل عن ذلك الحد، لاعتقاد الأم أن صغيرها يحتاج إلى تناول كميات كبيرة من الطعام في هذه المرحلة العمرية حتى يتم عمر الـ10 سنوات، ليكتمل نموه وتزداد قدراته العقلية والإدراكية.

وعن رجيم الأطفال من عمر 1 إلى 6 سنوات ، يطلق الأطباء على هذه الفترة من عمر الطفل اسم “مرحلة البناء”، ومن أبرز النصائح التي يجب على الأمهات الحرص عليها، حتى لا يتكسب أطفالهن وزنًا زائدًا:

– الحد من المياه الغازية وعصائر المحلاة بالسكر، ويفضل استبدالها بالمياه والحليب منزوع الدسم.

– تجنب الوجبات السريعة، لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

– يفضل تقسيم الوجبات إلى 5 بدلًا من 3، على أن تحتوي كل وجبة على القليل من الأطعمة.

– يجب تعويد الطفل على ممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن 60 دقيقة يوميًا، مثل المشي، والجري، والسباحة، وركوب الدراجة، فضلًا عن تمرينات المقاومة الخفيفة، لحاجة الاطفال في هذه المرحلة العمرية إلى بناء العضلات.

ومن عمر 7 إلى 10 سنوات ، يجب على الأم في هذه المرحلة العمرية ألا تجعل طفلها يكتسب وزنًا زائدًا بطريقة غير صحيحة، وذلك باتباع الإرشادات التالية:

تخزين المطبخ بالأطعمة الصحية، مثل الخضروات والفاكهة، بحيث تكون في متناول يد طفلِك عند شعوره بالجوع ، و تؤكد بعض الأبحاث أن إجبار الطفل على تناول أطعمة محددة والابتعاد عن أخرى، يجعل رغبته في تناول الأطعمة الممنوعة أكبر.

، لذلك يحب عدم منع البسكويت أو المعجنات بشكل مفاجئ، بل يجب التقليل منها تدريجيًا،أو إيجاد بدائل صحية لها، مثل إعدادها في المنزل بمكونات طبيعية.

3- مشاركة الطفل في تناول الوجبات الصحية وممارسة الرياضة، لأن الأطفال عادةً ما يقلدون آبائهم وأمهاتهم في هذه المرحلة العمرية.