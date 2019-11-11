شاب عارٍ يثير ذعر ربة منزل بتسلله لمنزلها ليلاً

أبوظبي(صدى):

أثار شاب يحمل جنسية دولة خليجية ، ذعر ربة منزل في دٌبي ، عقب تسلله إلى منزلها ، فقامت بإبلاغ شرطة دٌبي التي قامت بالقبض عليه ، عقب مقاومته لها وإصابة أحد أفراد الأمن .

وقالت شرطة دٌبي في بيان إعلامي ، إن بلاغاً ورد من ربة منزل عن وجود رجل أسيوي عار في منزله، فتم الانتقال إلى المكان، وعثر على المتهم فسئلت ما إذا كان هو المقصود، فأكدت أنه الشخص ذاته، وتبين أنه خليجي صديق ابنها.

وأضاف أن المبلغة ذكرت أنه دخل المنزل أكثر من مرة دون استئذان وكانت خائفة من الإبلاغ عنه، لكنه عاد مرة أخرى وكان عارياً، لافتاً إلى أنهم طلبوا منه ركوب دورية فرفض، فحاول أحد أفراد الشرطة وضع القيد في يديه إلا أن المتهم دفعه بقوة فأصابه بشفته وظل يضرب بكوعه ويدفعه هو وزميله إلى أن تمكنوا من السيطرة عليه وإدخاله دورية الشرطة .