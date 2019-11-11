السرطان يُغيب لاعب نادي الزمالك السابق

نواف السالم(صدى):

نعى نادي الزمالك المصري، اليوم الإثنين، لاعبه السابق علاء علي الذي توفى عن عمر يناهز 31 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال النادي في ” تغريدة ” على حاسبه الرسمي في موقع ” تويتر ” جاء فيها: ” ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة لاعبه الأسبق علاء علي، نسأل الله تعالى أن يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان ” .

ولعب علاء علي ضمن صفوف الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري، ولعب الموسم الماضي مع بتروجيت، قبل أن يصبح لاعبا حرا ويغيب عن الملاعب بسبب ظروف مرضه.

وغاب اللاعب في الفترة الأخيرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل إعلان وفاته اليوم.