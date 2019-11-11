رسميًا.. المملكة تستضيف كأس السوبر الإسباني لـ 3 سنوات

ماجد محمد(صدى):

قرّر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إقامة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد في المملكة.

وأوضح الاتحاد، أنه تقرر رسميًا إقامة النسخ الثلاث المقبلة من كأس السوبر الإسباني في المملكة، وتحديدا في مدينة جدة مقابل 40 مليون يورو لكل نسخة يتم تقسيمها علي الأندية الأربعة المشاركة في البطولة.

يذكر أن الاتحاد الإسباني كان قد كشف في وقت سابق عن النظام الجديد، لبطولة كأس السوبر الإسباني، والذي سيلعب في شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراتي نصف النهائي، يومي 8 و 9 من شهر يناير 2020، على أن تقام المباراة النهائية يوم 12 من نفس الشهر.