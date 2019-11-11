توفر نظام استشعار العباءة بسيارات « هيونداي » بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

كشفت شركة هيونداي ، عن توفيرها لنظام جديد تم تصميمه لاستشعار العباءة للسيدات في المملكة ، لزيادة الأمان والحماية المثالية للعائلات والسيدات عند القيادة.

وقالت الشركة ، إنه يعمل هذا النظام عن طريق اصدار تنبيه عندما يعلق طرف العباءة في باب السيارة، ولم يكن هذا النظام الجديد هو الشيء الوحيد الذي توفره هيونداي للمشترين في السعودية، بل قدمت نظام المحافظة على المسار وهو نظام يصدر تنبيه للسائق عند خروجه من المسار دون قصد ويعيد السيارة للمسار الصحيح.

وقدمت الشركة أيضاً نظام استشعار تعب السائق، إذ يرصد علامات التعب والإرهاق في نمط القيادة ويقوم باصدار تنبيه يجذب انتباه السائق، بالإضافة إلى نظام المساعدة لتفادي الإصطدام باستشعار التوقفات المفاجئة أو مرور المشاة أمام السيارة، حيث يقوم بكبح السيارة عند الحاجة.