إنقاذ شابين من الغرق بمستنقع شعيب فليج

حفر الباطن(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن من إنقاذ شابين من الغرق داخل مستنقع مائي في شعيب فليج بعد أن كانا يمارسان السباحة وتفاجآ بحفر عميقة داخل المستنقع.

وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف والقائد الميداني للموقع وعند الوصول تبين بأن الحالتين مستقرتين وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهما وإسعاف حالة واحدة بمستشفى الملك خالد العام.

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن من إنقاذ شابين من الغرق داخل مستنقع مائي في شعيب فليج بعد أن كانا يمارسان السباحة وتفاجآ بحفر عميقة داخل المستنقع.

وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف والقائد الميداني للموقع وعند الوصول تبين بأن الحالتين مستقرتين وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهما وإسعاف حالة واحدة بمستشفى الملك خالد العام.