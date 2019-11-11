رجل يقتل شقيقه بسبب فيديو إباحي مع زوجته

القاهرة(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية، في ضبط عامل مصري قتل شقيقه باستخدام آلة حادة، ودفنه تحت سلم منزله، مشاهدته مقطع فيديو جنسيًا لزوجته مع المجني عليه.

وأصدرت الداخلية بيان، قائلة: مساعد الوزير تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر من فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، بتغيب والدها النجار 50 عامًا عن المنزل، وذلك عقب سماعها مشاجرة بينه وبين عمها 39 عامًا، داخل غرفة المتهم في المنزل، ولم يظهر والدها حتى اليوم التالي.

واستدعت الشرطة عم الفتاة لمواجهته بأقوالها حول حدوث مشاجرة بينه وبين شقيقه قبل اختفائه، فاعترف أنهما تشاجرا ثم انصرف شقيقه ولا يعلم المكان الذي توجه إليه.

وبينت التحريات أنه انتشر مقطع فيديو في البلدة لعلاقة جنسية جمعت بين المتغيب وزوجة شقيقه، ما أثار غضب الأخير، خاصة منذ أسبوع عندما تأكد من صحة الشائعات المنتشرة، وشاهد مقطع الفيديو لزوجته مع شقيقه.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أنه استدرج شقيقه إلى غرفته في المنزل الذي يقيمان به سويًا، وحدثت مشادة كلامية بينهما فقام بضربه بشاكوش على رأسه حتى فارق الحياة، وحمله ودفنه أسفل سلم المنزل.