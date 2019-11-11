أمطار وبرد على المذنب.. والأرصاد تحذر من الطقس على 9 مناطق (فيديو)

الرياض(صدى):

أظهر مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على محافظة المذنب، وذلك اليوم الاثنين.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.

وأضافت أنه الأمطار ستهطل كذلك على منطقتي القصيم وحائل وأجزاء من الرياض والمنطقة الشرقية وعرعر، مضيفة: « ويتوقع استمرارها بمشيئة الله تعالى حتى مساء اليوم » .

وأصدرت الهيئة تحذيرًا، من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والشرقية، وذلك حتى منتصف الليل.

وكذلك حذرت من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية تبوك، حتى الـ11 والنصف مساء اليوم الاثنين.