أبلغ عن جريمة تستر تجاري .. والتجارة تكافؤه بـ 90 ألف ريال

علي القحطاني(صدى):

كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً بمبلغ 90 ألف ريال، تمثل 30٪ من مقدار الغرامة الصادرة بحكم قضائي، وذلك لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري .

وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل مواطن ووافدَان من جنسية لبنانية زاولوا نشاط التجارة في تجهيز الحفلات والمناسبات بالرياض ، وقام بدوره بالإبلاغ عنها بالاتصال بمركز بلاغات الوزارة على الرقم (1900)، لتقوم الوزارة بمباشرة البلاغ والتحقق منه بشكل فوري، وتم ثبوت جريمة التستر التجاري، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة، والتي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن كذلك إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري، وإبعاد الوافدين عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.