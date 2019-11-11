بدء القبول بتقنية أبها في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأت الكلية التقنية بابها في فتح القبول لبرنامج الدبلوم ” الصباحي ” للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1441هـ، ويستمر حتى 1441/03/23 هـ , كما تم الانتهاء من القبول الالكتروني لمرحله البكالوريوس الصباحي عبر بوابه القبول الموحد.

وأوضح عميد الكلية الاستاذ الحسين بن سالم ال عثمان امس أن القبول سيكون لمرحلة البكالوريوس المسائي والدبلوم الصباحي والمسائي في كافة التخصصات وذلك عبر موقع المؤسسة، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنـــــــا)، مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.

واضاف ال عثمان أن القبول لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي سيكون للتخصصات المتاحة للتدريب في قسم تقنية الحاسب الالي والتقنية الإدارية والتقنية الميكانيكية والتقنية الكهربائية وتقنية السيارات والتقنية المدنية والمعمارية والمساحة وذلك في كافة التخصصات في جميع الأقسام المذكورة .

ودعا ال عثمان الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية او مركز خدمة المجتمع بالمقر الرئيسي بجوحان .