بالفيديو.. الإبل تشعل مواقع التواصل بعد عبورها الصحراء وسط السيول 

علي القحطاني(صدى):

رصد مقطع فيديو لقطة فريدة لعبور مجموعة من الإبل أحد الطرق الصحراوية وسط السيول، عقب سقوط الأمطار بغزارة على عدة مناطق شمال الرياض، مما أشعل الفيديو المتداول مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا الفيديو، أنه من تصوير الشواح، جانبًا من أمطار شمال شرق الرياض صباح اليوم، حيث تستمر الحالة الماطرة مع سحب رعدية ورياح نشطة أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية الغربية.

وشملت فرصة الأمطار الرعدية منطقة الرياض بما في ذلك العاصمة، وتترافق السحب الرعدية أحيانًا بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة.