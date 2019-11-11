بالفيديو.. شاب يعترض إحدى السيارات المشاركة في رالي العلا

علي القحطاني(صدى):

ألقت الجهات الأمنية القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يعترض إحدى السيارات المشاركة في رالي العلا نيوم.

وأكدت عدة مصادر، أن الشاب الذي ظهر في الفيديو في العقد الثاني من عمره، موضحة أنه تم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة إشهار السلاح.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يعترض إحدى السيارات المشاركة في رالي العلا نيوم بمحافظة ضباء، كما أشهر سلاحًا ناريًا ونزول بهدف إيقاف السيارة المشاركة في السباق.