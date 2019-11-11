«التجاهل».. نصائح للتعافي من صدمة الخيانة الزوجية

أميرة خالد(صدى):

تستمر معاناة شريك الحياة من الخيانة الزوجية لفترة طويلة وبخاصة إذا كان محبا ومخلصا لشريك حياته الذي لم يتردد ولو للحظة في كبح الرغبة في الخيانة من أجله.

وقدم خبراء حلول فعالة للتعافي سريعا من الخيانة الزوجية حيث من الضروري جدا أن يعي من تعرض للخيانة الزوجية حقيقة شريكه الخائن وأن يضعه في القالب الذي يليق به وهو قالب النسيان والتجاهل وذلك بعدم تذكره فهو لا يستحق التفكير فيه من قريب أو بعيد.

وحتى يتعافى شريك الحياة الذي تعرض للخيانة الزوجية من شريكه عليه أن ينشغل بأهداف جديدة وأن يعيد ترتيب أولويات حياته.

ويجب أن يحارب ذكرياته مع شريكه وأن لا يطرق أي باب يفتح عليه باب التفكير فيها، وليتحقق ذلك عليه أن يُكون حقيبة ذكريات جديدة بأحداث جديدة وسعيدة.

على شريك الحياة أن يناضل من أجل سعادته وأن يبدأ من جديد مع شريك حياة آخر يعي قدره ويحبه ويحفظ كرامته فإن وجده عليه أن لا يتردد في الإرتباط به.